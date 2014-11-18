Эксперты о бегстве Путина с саммита G20: супермачо попал под холодный душ

Такое мнение в комментарии ТСН высказали эксперты.

В частности, дипломат и председатель благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко считает, что Путин не надеялся увидеть то, что увидел.

"Очевидно, вся агрессия в Украине и война на Донбассе проводится с расчетом на то, что ведущие страны Запада не смогут прийти к общей позиции, найти точки соприкосновения в этом вопросе, и , проводя политику "разделяй и властвуй", Владимир Путин, а с ним и вся Россия, будет достигать своих целей во внедрении нового мироустройства, где сильный диктует право. Очевидно то, что произошло в Австралии, это повторение одной очень простой и ясной истины, тезиса о том, что такого не будет, что с Российской Федерацией не согласны, не согласны категорически и не согласны ведущие страны мира", - подчеркнул Богдан Яременко.

Дипломат добавил, что Путин, скорее всего, просто не захотел "быть фоном для различных решений в отношении своего государства и фактически спасся бегством".

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В то же время научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко отметил, что такое поведение Путина было прогнозируемым и не стало сенсацией.

"Действительно, атмосфера была не очень благоприятная для его дальнейшего пребывания, и, кроме того, ему уже не было, что сказать на саммите. Встречу в формате БРИКС [группа пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, - ред.] он провел еще перед началом саммита, а больше никакого другого формата, в котором он бы мог чувствовать себя комфортно, там не предполагалось. Поэтому, фактически, он, с одной стороны, устроил демарш, демонстрируя, что он недоволен поведением мировых лидеров, с другой - избежал дальнейшего прессинга непосредственно на саммите со стороны мировых лидеров", - считает он.

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Директор компании Berta Communications, политтехнолог Тарас Березовец в свою очередь предположил, что Путин на саммите G20 почувствовал очень сильный психологический дискомфорт и как будто попал под холодный душ.

"Он ехал, очевидно, понимая, что ему придется выслушать неприятные разговоры со стороны европейских, американских лидеров, но был убежден в том, что он, как всегда, "отморозится" и будет отрицать любые факты причастности России к дестабилизации ситуации на Востоке. Вместо этого он услышал прямо в лицо слова, которые ему никто не говорил [ранее], от канадского премьера Харпера, который сказал: "Я вынужден пожать руку вам, но все равно я вам скажу: убирайтесь прочь из Украины", - рассказал политтехнолог.

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"И понятно, что для Путина, а он считает себя супермачо, супермужчиной, такие вещи, когда его унижают, для него совершенно невыносимы. Он бы, наверное, сбежал и раньше, но надо было придерживаться определенного этикета. Но то, что он не остался, это свидетельствует о том, что он испытывает очень сильный дискомфорт и психологическое унижение, которое его гонит подальше от этих людей", - добавил Березовец.

После подобного унижения, отметил Березовец, Путин может прогнозируемо ответить насилием: "Это будет означать, что он постарается отомстить, отыграться, оторваться на Украине путем новой военной агрессии".

Однако, по мнению Березовца, есть и второй вариант развития событий.

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"Запад, наверное, будет действовать против него в такой же манере. То есть будут делать [давить на экономику РФ, - ред.], а на любые претензии скажут, что мы ничего не знаем, мы ничего не делали. Цена на нефть падает - ну, мы здесь совершенно ни к чему; перестали покупать российский газ - мы же здесь при чем, у нас просто другие контракты. То есть они переняли абсолютно эту его идиотскую манеру, и для него это очень сложный момент, потому что теперь он понимает, что он сам начал игру, в которой выиграть не может", - отметил политтехнолог.

В свою очередь дипломат и глава благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко видит только одну возможную реакцию российского президента - продолжение военных действий и дестабилизации Донбасса: "Свою недружественную политику в отношении нашего государства, коварную политику агрессии, Владимир Путин продолжит в любом случае".