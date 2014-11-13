Боевики усиливают обстрелы Донецка, чтобы вызвать возмущение местного населения - председатель ДонОГА



Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор заявил в эфире «5 канала».

Кроме того, глава региона подчеркнул, что вместе с этим со стороны России активизировалась и информационная война – обстрелы боевиками жилых кварталов Донецка пропаганда выдает за действия украинских военных. Кихтенко напомнил, что власть соблюдает минские соглашения и открывает огонь, только в случае отражения атак террористов.

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Председатель Донецкой ОГА также сообщил, что вооруженные силы Украины постоянно ведут укрепление оборонных рубежей, чтобы враг не смог захватить новые территории.

«Сегодня мы делаем все, чтобы исключить любые негативные действия со стороны врага», - заверил Кихтенко.