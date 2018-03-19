Не солоно голосовавши

Абсолютный рекорд Владимира Путина на вчерашних президентских выборах мог быть еще абсолютнее, если бы не гуманитарная агрессия киевской хунты, в очередной раз грубо вмешавшейся во внутренние дела России в Украине.

Кровавому режиму Порошенко, пришедшему к власти, согласно меткому определению депутата Госдумы Дмитрия Белика, «с толпой автоматчиков» (а Дмитрию Белику есть с чем сравнивать, Дмитрий - депутат от Севастополя, он видел Мирный Референдум), не впервой нападать на Россию на своей территории - чего стоят одни только попытки завоевать Крым, Донбасс, Харьков, Киев. Но такой наглости, как на выборах президента Путина, еще не было. Были попытки заблаговременно запугать Климкиным, но кто такой этот Климкин, а вот поди ж ты, в день выборов кровавый Аваков действительно окружил российские диппредставительства в Украине боевиками Нацгвардии, в воздухе повисли циничные крики «Сдавайся, русиш швайн!», российская демократическая общественность была приятно удивлена неготовностью Украины жить по цивилизованным европейским законам.

Лучшие чиновники РФ, не теряя ни минуты, решительно заявили, что блокирование голосования за Путина на территории Украины - это, в отличие от отравления, допустим, Скрипаля, - факт гуманитарной агрессии, вызов всему международному сообществу, вопиющее нарушение прав человека, международное преступление и прецедент, бандитский стиль. Ситуацию мониторит ОБСЕ, «вряд ли понравится Европе такой подход Украины», сейчас Украина получит по так называемым цимбалам, почему молчит ОБСЕ? Спросили пресс-секретаря Раймера, Раймер сказал, что хрен его знает, что тут сказать. Это было странно. Спросили у члена ЦИК России Лихачева, Лихачев сказал: «ОБСЕ отреагировала на наши просьбы, на наши разговоры, на наши заявления. Вышли какие-то документы». Что за документы и куда вышли, непонятно, но больше их никто не видел.

Лучшие чиновники РФ, не теряя ни минуты, решительно заявили, что блокирование голосования за Путина на территории Украины - это, в отличие от отравления, допустим, Скрипаля, - факт гуманитарной агрессии, вызов всему международному сообществу, вопиющее нарушение прав человека, международное преступление и прецедент, бандитский стиль

Бойся, как говорится, равнодушных - это именно с их молчаливого согласия совершается все зло на подступах к дипломатическим учреждениям России в Украине. «Киевские власти задолго до 18 марта начали запугивать российских граждан, запуская информацию о погромах и провокациях на избирательных участках в РЗУ, - заявила спикер МИД РФ Мария Захарова. - Зачем всё это им нужно? Ответ очевиден. Граждане России, которые намеревались проголосовать на Украине, своими глазами видят, что там происходит». А происходит там известно, что: русских людей вот уже пятый год подряд убивают осатанелые толпы разъяренных нацистов. Таким образом, не успевает русский человек, живущий на Украине, увидеть то, что происходит на Украине, как турчинствующие молодчики натягивают ему эти глаза на задницу, запускают в нее еврогея, потом еще одного, потом и сами, чего греха таить, а там и с Перуном в духовке упокой, если на бигборде не распнут.

Вопрос: как в Украине на пятом году кровавой хунты могли остаться живые граждане России? Ну, допустим, пяток-другой мог, но это должен быть очень осторожный пяток, - не самоубийца же он, чтобы соваться с российским паспортом в гущу нацистов, окруживших родное до боли посольство? С другой стороны, в чем еще смысл жизни русского человека, если не в том, чтобы перед лицом смертельной угрозы раз за разом выбирать Путина, пока кто-то из их двоих, наконец, не сдохнет?

Вопрос: как в Украине на пятом году кровавой хунты могли остаться живые граждане России?

Вот кому на самом деле медаль за выборы надо давать.

Увы, грузовик с медалями застряг на Керченской переправе, а сам Путин на радостях от нового избирательного рекорда и вовсе махнул рукой на половые страдания своих верных сторонников в тылу врага. Брошенные родиной, кинутые Европой, опущенные нацистами, жертвы гуманитарной диверсии киевской хунты рассосались по домам не солоно голосовавши ждать следующих выборов. На следующих выборах они, конечно, будут голосовать за Путина.

Василий РЫБНИКОВ