В ОБСЕ прокомментировали запрет голосования в Украине на выборах президента России

В ОБСЕ подчеркнули, что голосование на выборах в другой стране регулируется двусторонними соглашениями между странами.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не будет комментировать решение Украины 18 марта блокировать россиянам, которые находятся в стране, доступ к участкам для голосования на выборах президента России.

Об этом в ТАСС сообщил пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер.

"По сути, голосование на выборах в другой стране регулируется двусторонними соглашениями между странами. Я не знаю каких-то международных стандартов в этой сфере. Существуют двусторонние договоренности об организации голосования между странами, поэтому мы не та организация, которая могла бы это [заявление властей Украины] прокомментировать", - сказал он.

Как известно, 23 февраля глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что министерство направило ноту МИД РФ из-за выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.

"1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. Предостерегли от попыток организовывать выборы на территории оккупированного Донбасса. 3. Подчеркнули, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве РФ на территории Украины без полного выполнения первых 2 условий", - пояснил министр.

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16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.

МИД России в связи с этим заявило, что эти шаги противоречат не только Венским конвенциям, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

"Рассчитываем, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур", - заявили в МИД РФ.

В посольстве РФ в Украине заявили, что предпримут все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских иностранных учреждениях в Украине были открыты.

Ранее бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и мониторинговая миссия Евросоюза отказались отправлять наблюдателей в временно оккупированный Крым на выборы президента России в 2018 году.