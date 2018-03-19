Путин пообещал делать все, чтобы украинцы чувствовали себя в РФ "как дома"

Также Путин сказал, что не будет реагировать на отказ Украины проводить в российских дипломатических учреждениях выборы главы российского государства.

Президент РФ Владимир Путин объявил, что будет делать всё, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома, а также не будет реагировать на отказ Украины проводить в российских дипломатических учреждениях выборы главы российского государства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в своем избирательном штабе.

«Это безобразие, это нарушение всех общепризнанных международных норм, а Россия отвечать ничем не будет. Для нас Украина и украинский народ – братский народ, всегда об этом говорил. Мы не будет отвечать какими-то ограничениями, а напротив, мы сделаем все, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома», - сказал Путин, отвечая на вопрос, как ответит Россия на нарушение «избирательных прав россиян в Украине».

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Как сообщал УНИАН, 18 марта режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не предусматривал доступа к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах, кроме лиц с дипломатическими паспортами.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали сознательной и скоординированной позицией украинской власти относительно недопуска 18 марта россиян в диппредставительства РФ, так как проведение выборов президента России в Крыму грубо нарушает международное и украинское законодательство.