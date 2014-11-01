Новая ложь российских СМИ: наблюдатели АБСЕ на псевдовыборах
Российское агентство РИА Новости распространило сегодня новость о наблюдателях ОБСЕ, которые "осмотрели участки" на псевдовыборах в Донецке, проиллюстрировав ее фотографией.
Соответствующую новость можно найти на сайте агентства.
Пользователи интернета быстро усомнились в правдивости этого сообщения. Так, немецкая журналистка Биргит Шмайцер получила подтверждение от команды ОБСЕ в Киеве, что на фото изображены не члены их миссии.
Russian agency RIA: "#OSCE observers in #Donetsk." Very obviously wrong. OSCE in Kyiv: "Not our crew" pic.twitter.com/sNGGERmpvD
- Birgit Schmeitzner (@BSchmeitzner) November 1, 2014
Позже журналист Guardian Алес Лун определил, что на фото изображены европейские политики правого спектра Алесандро Мусолино (Италия) и Эвальд Штадлер (Австрия), которые оба были наблюдателями за "референдумом" в Крыму.
And here they are, "ABSE" observers, representatives of Austrian & Italian conservative party Musolino & Shtadler pic.twitter.com/BhAeoLjXVO
- Alec Luhn (@ASLuhn) November 1, 2014
По данным Луна, они образовали организацию-клон ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) под названием АБСЄ (Ассоциация по безопасности и сотрудничеству в Европе).
ОБСЕ официально заявила, что не делегирует наблюдателей на псевдовыборы.
No @OSCE#observation of so-called “elections” in East #Ukraine Sunday 2 November and no @OSCE Monitors at polling stations
— СММ ОБСЄ в Україні (@OSCE_SMM) November 1, 2014