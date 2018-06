Новая ложь российских СМИ: наблюдатели АБСЕ на псевдовыборах

Соответствующую новость можно найти на сайте агентства.

Пользователи интернета быстро усомнились в правдивости этого сообщения. Так, немецкая журналистка Биргит Шмайцер получила подтверждение от команды ОБСЕ в Киеве, что на фото изображены не члены их миссии.

Russian agency RIA: "#OSCE observers in #Donetsk." Very obviously wrong. OSCE in Kyiv: "Not our crew" pic.twitter.com/sNGGERmpvD - Birgit Schmeitzner (@BSchmeitzner) November 1, 2014

Позже журналист Guardian Алес Лун определил, что на фото изображены европейские политики правого спектра Алесандро Мусолино (Италия) и Эвальд Штадлер (Австрия), которые оба были наблюдателями за "референдумом" в Крыму.

And here they are, "ABSE" observers, representatives of Austrian & Italian conservative party Musolino & Shtadler pic.twitter.com/BhAeoLjXVO - Alec Luhn (@ASLuhn) November 1, 2014

По данным Луна, они образовали организацию-клон ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) под названием АБСЄ (Ассоциация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

ОБСЕ официально заявила, что не делегирует наблюдателей на псевдовыборы.