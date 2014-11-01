Новая ложь российских СМИ: наблюдатели АБСЕ на псевдовыборах

20:42, 01 ноября 2014
Политика
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Российское агентство РИА Новости распространило сегодня новость о наблюдателях ОБСЕ, которые "осмотрели участки" на псевдовыборах в Донецке, проиллюстрировав ее фотографией.

За псевдовыборами будет наблюдать АБСЕ, а не ОБСЕ

Соответствующую новость можно найти на сайте агентства.

Пользователи интернета быстро усомнились в правдивости этого сообщения. Так, немецкая журналистка Биргит Шмайцер получила подтверждение от команды ОБСЕ в Киеве, что на фото изображены не члены их миссии.

Позже журналист Guardian Алес Лун определил, что на фото изображены европейские политики правого спектра Алесандро Мусолино (Италия) и Эвальд Штадлер (Австрия), которые оба были наблюдателями за "референдумом" в Крыму.

По данным Луна, они образовали организацию-клон ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) под названием АБСЄ (Ассоциация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

ОБСЕ официально заявила, что не делегирует наблюдателей на псевдовыборы.

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