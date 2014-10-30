Москаль: В отдельных районах Луганской области пророссийские настроения достигают 95%

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Геннадий Москаль в интервью «Украинской правде».

«Если говорить о пророссийских настроениях, то они очень высокие – в некоторых населенных пунктах – 95%, в некоторых - 80%. Самое меньшее – это 30% в украинизированной части области, где исторически больше украинцев», - говорит Москаль.

Он отмечает, что при этом в Киеве этому отказываются верить.

«В Киеве думают, что война чему–то научила этих людей. А я все больше понимаю Булгакова, который словами своего героя сказал, что разруха начинается в головах», - подчеркивает глава ОГА.

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В то же время, он сообщает, что у него нет проблем с местным населением. А вот к власти в столице у людей отношение негативное.

«У меня нет проблем с местным населением. Отношение ко мне очень хорошее, но отношение к киевской власти у людей крайне отрицательное. И я не знаю, как сократить эту дистанцию. Я еще в 2006 году, когда был главой Луганской администрации, говорил Ющенко, что этот регион ментально далек от Украины. Но тогда не дошло, сейчас тоже не доходит», - подытожил Москаль.