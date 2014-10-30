Эксперт: Соперничество между Порошенко и Яценюком может перерасти в конфликт

Такое мнение выразила польская журналистка и автор блога "Глядя на Восток" Катажина Квятковская-Москалевич во время дискуссии на тему ситуации в Украине после парламентских выборов организованной Польским институтом международных отношений PISM.

"Украина не переживет третьего майдана. Россия использует это", - сказала она.

Журналистка заметила, что у новой власти может быть соблазн пойти самым простым путем и реализовывать реформы, от которых в первую очередь пострадают обычные украинцы, а не олигархи.

Она также обратила внимание, что уже сейчас появляются симптомы, которые могут указывать на противоречия главных лидеров политической сцены, которые могут перерасти в конфликт, как это имело место в прошлом после Оранжевой революции на линии Президент-глава правительства.

"Это ни к чему хорошему не приведет", - сказала она, комментируя обнародование собственных коалиционных соглашений блоком Порошенко и партией Яценюка, которые объявили себя победителями выборов.

Журналистка также выразила сожаление, что парламент избирался частично по мажоритарным округам, в результате чего в него попали люди старого режима, которые не должны были там быть и, среди прочего, голосовали за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

Эксперт Центра восточных исследований Войчех Кононьчук отметил, что в новую Верховную Раду попало 40% депутатов, которые ранее уже были в парламенте.

В то же время Аналитик PISM Евгений Воробьев сказал, что в условиях агрессии Российской Федерации главные политические силы будут иметь большую мотивацию для того, чтобы договориться между собой и реально воплощать необходимые реформы.

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Кроме этого, над ними постоянно довлеет сильное давление украинцев, которые добиваются реформ и большинство из них готовы пожертвовать частью своих интересов ради изменений.

С ним согласился журналист Newsweek Михал Кацевич, который отметил, что даже наиболее циничные политики не смогут в этих условиях сразу после выборов отказаться от выполнения провозглашенных ранее постулатов.

Участники дискуссии отмечали тоже, что ситуация вообще может выйти из-под контроля, поскольку власть боится людей, чиновников после расформирования "Беркута" некому оборонять и ситуацию могут взять в свои руки представители добровольческих вооруженных батальонов.

Воробьев выразил мнение, что сейчас власть должна определить новые правила игры для олигархов, назвав это возможным в условиях, когда сейчас в стране нет четкого лидера, как это было во времена Януковича, когда ведущую роль играл Ринат Ахметов.

Москалевич тоже предупредила, что на самом деле часть экспертов могут слишком оптимистично оценивать перспективы развития ситуации в Украине.

Она также добавила, что блок Петра Порошенко мог проиграть выборы партии Яценюка из-за желания достичь компромисса с пророссийскими террористами на Донбассе, которых избиратели восприняли как "гнилые".

С ней согласился Кононьчук, который сказал, что украинцы решили проголосовать за "партию войны" Яценюка, чем "партию мира" Порошенко.