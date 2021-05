На южный Квинсленд, Австралия, обрушилась сильная гроза, редкая для мая. В результате, за 4 часа над городом Брисбен около 71000 раз ударили молнии.

Об этом сообщает The Watchers.

Из всех молний, всего 5400 ударили в землю, а остальные появлялись между облаками.

Cracking lightning display over @IMBatUQ@UQ_News this evening. Feels odd to have such big storms in May though...#bnestorm#bneweather#Brisbanepic.twitter.com/Oy2Gy6SoYd