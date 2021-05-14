Шторм вызвал сильные ветры и град размером в 5 см.

На южный Квинсленд, Австралия, обрушилась сильная гроза, редкая для мая. В результате, за 4 часа над городом Брисбен около 71000 раз ударили молнии.

Об этом сообщает The Watchers.

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"Необычно, что сильная гроза обрушилась на юго-восток Квинсленда в мае. Также необычно, что небо стало зеленым. Но в среду произошло и то, и другое", - сказал метеоролог Бен Домезино.

Из всех молний, всего 5400 ударили в землю, а остальные появлялись между облаками.

"Когда сильная гроза происходит в то время, когда солнце находится низко в небе, то сочетание красного или оранжевого и света, рассеиваемого самой грозой, может окрасить небо в зеленый оттенок", - пояснил синоптик, добавив, что такое явление обычно наблюдается только во время сильных штормов.

Шторм вызвал сильные ветры и град размером в 5 см.

Это второй раз, когда в штате случаются сильные штормы с начала месяца - это необычное явление, поскольку такие штормы чаще случаются в период с октября по апрель.

В первой половине месяца в некоторых районах Квинсленда выпало в четыре раза больше осадков, чем в среднем за месяц.

#WATCH: The fast and furious series of storms sweeping the south-east early this morning, bringing strong winds, heavy rain and quite the light show.@PeterFegan9 reports. #9Newspic.twitter.com/x0Gjz7wacZ — 9News Queensland (@9NewsQueensland) May 11, 2021

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Перевод: Елена Пилипчак