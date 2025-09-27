Inphoto Pixabay

Во Львове объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, ближайшей ночью на Львовщине ожидаются заморозки.

"По городу Львову 28 сентября ночью и утром на поверхности почвы заморозки 0°...-2°", - говорится в прогнозе.

Видео дня

Также ожидается, что по территории Львовской области заморозки 0°...-2° будут не только на почве, но и местами в воздухе. Поэтому синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

Н

Погода во Львове

28 сентября погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления.

В течение дня ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, лишь во второй половине дня местами пройдет дождь. Ночью и утром слабый туман. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура ночью +2...+7°, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0°...-2°. Днем на Львовщине ожидается +11°...+16°.

Во Львове ближайшей ночью будет +3°...+5°, на поверхности почвы заморозки 0°...-2°. Завтра днем столбики термометров в городе покажут +13°...+15°.

Отметим, что Львовскую область уже посетила метеорологическая осень. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 15°С в сторону ее снижения на равнинной территории Львовщины состоялся 23 сентября, а в горах 15 сентября.

Вас также могут заинтересовать новости: