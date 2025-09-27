На Львовщине ожидаются заморозки не только на почве, но и в воздухе.

Во Львове объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, ближайшей ночью на Львовщине ожидаются заморозки.

"По городу Львову 28 сентября ночью и утром на поверхности почвы заморозки 0°...-2°", - говорится в прогнозе.

Также ожидается, что по территории Львовской области заморозки 0°...-2° будут не только на почве, но и местами в воздухе. Поэтому синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

28 сентября погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления.

В течение дня ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, лишь во второй половине дня местами пройдет дождь. Ночью и утром слабый туман. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура ночью +2...+7°, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0°...-2°. Днем на Львовщине ожидается +11°...+16°.

Во Львове ближайшей ночью будет +3°...+5°, на поверхности почвы заморозки 0°...-2°. Завтра днем столбики термометров в городе покажут +13°...+15°.

Отметим, что Львовскую область уже посетила метеорологическая осень. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 15°С в сторону ее снижения на равнинной территории Львовщины состоялся 23 сентября, а в горах 15 сентября.

