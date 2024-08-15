Погодные условия могут значительно нарушить боеспособность и операции военных, предупредили в Пентагоне.

В центре внимания изменение климата. В США оценили угрозы изменения климата, которые могут значительно повлиять на боеспособность страны - под удар стихии попадает ряд стратегических объектов.

Об этом пишет The Washington Times со ссылкой на новое большое исследование Совета по оборонной науке Пентагона "Изменение климата и глобальная безопасность". В отчете, который содержит 132 страницы, говорится, что изменение климата действует как "множитель угроз", усиливая уже существующие проблемы и условия для конфликтов. Такие международные стрессы могут повлиять на то, как Пентагон готовится к потенциальному конфликту. Как отмечается, с 1860-х годов глобальная средняя температура возросла на 1,9 градуса по Фаренгейту, а средний мировой уровень моря с 1880 года возрос на 8-9 дюймов.

Предполагается, что изменение климата повлечет, в частности, массовую миграцию и соответствующее использование, в частности, Китаем, таких критически важных ресурсов, как вода и минералы. Например, ограничение потока воды к югу от Тибета через реку Меконг ставит под угрозу водоснабжение и рыболовство для 300 миллионов человек в Юго-Восточной Азии. Кроме того, Пекин намерен контролировать доступ к полярным регионам, где таяние льдов открыло морские пути для судоходства.

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"Расширенное сотрудничество в области безопасности между противниками США в полярном регионе, в частности подписание соглашения о безопасности Арктического региона между Китаем и Россией в апреле 2023 года, создало ряд потенциальных рисков, усиливаемых потеплением и большей доступностью Арктики", - говорится в отчете.

В докладе сказано, что в Индо-Тихоокеанском регионе изменение климата создает "серьезные проблемы геополитической стабильности и сферы влияния", которые существенно влияют на военную готовность и операции США, а также их союзников и партнеров.

"Индо-Тихоокеанский регион создает оперативные проблемы из-за своей стратегической значимости и уязвимости к климатическим катастрофам, таким как тайфуны и повышение уровня моря", - говорится в отчете.

В нем сказано, что для Индо-Тихоокеанского командования климатические изменения создают проблемы из-за повышения уровня моря, сильных ветров и тайфунов. Главной проблемой станет вероятное увеличение гуманитарной помощи населению и операций по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Отмечается, что в зоне риска - штат Флорида, где размещены 20 военных баз и три боевых командования - Центральное, Южное и Командование специальных операций.

"Это один из регионов, наиболее подверженных риску экстремальных погодных явлений, которые, скорее всего, будут вызваны изменением климата... Восемь баз Флориды входят в число наиболее уязвимых в стране, включая такие базы ВВС, как Эглин, Херлберт-Филд, Хомстед, Макдилл иТиндалл, космическую базу Патрик, военно-морскую авиабазу Ки-Уэст и базу поддержки корпуса морской пехоты на острове Блаунт", - отмечается в документе.

Обращается внимание на то, что даже базы на северо-востоке Флориды, включая военно-морскую авиабазу Джексонвилл, военно-морскую станцию Мейпорт и базу поддержки корпуса морской пехоты на острове Блаунт, находятся под угрозой из-за повышения уровня моря, наводнений, ураганов и экстремальной жары. В центральной Флориде также есть критически важные объекты национальной безопасности. Это Космическая военная база, испытательный центр ВМС США по боеприпасам и другие объекты, которые могут быть затоплены, повреждены стихией.

"Погода может значительно нарушить боеспособность и операции военных", - говорится в отчете. Как пишет The Washington Times, повышение температуры также увеличивает риск вспышек заболеваний, включая трансмиссивные, такие как малярия, лихорадка денге и болезнь Лайма, а таяние вечной мерзлоты также станет вектором угрозы для давно замороженных вирусов и бактерий.

В отчете говорится, что Пентагон работает над различными методами, необходимыми для предотвращения тех или иных последствий изменения климата и реагирования на новые вызовы и угрозы по мере их возникновения. "Наша национальная безопасность зависит от этого", - сказано в документе.

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Напомним, недавно сообщалось, что Антарктиду захлестнула рекордная волна тепла. Говорилось, что температура поверхности в некоторых частях Антарктиды недавно поднялась почти на 30 °C выше нормы, вызвав то, что ученые называют антарктической "волной тепла". Эту температурную аномалию Эдвард Бланшар, атмосферный ученый из Вашингтонского университета, описывает как "почти рекордное или даже рекордное событие для региона".

Зимние температуры в Антарктиде в среднем составляют около -20 °C, а пики достигают от -70 °C до -80 °C. Однако несколько станций в Антарктиде недавно зафиксировали температуру на 20-30 °C выше нормы, что является одной из самых высоких положительных температурных аномалий на планете.

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