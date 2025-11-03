Осадков будет немного, но влажности добавят туманы.

На этой неделе в Украине ожидается относительно теплая погода. Однако температура будет колебаться и к концу недели станет заметно свежее по всей стране. Дождей в ближайшие дни будет немного, но в течение всей недели ночью и по утрам во многих областях ожидаются осенние туманы, что добавит влажности. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели будет очень теплым. 3 ноября в большинстве областей будет +13°...+17°, на юге - до +18°...+19°. Только на северо-востоке будет свежее, +10°...+14°. В западных областях во второй половине дня начнутся дожди.

Во вторник, 4 ноября, на севере, в центре и на юге Украины местами покапают небольшие дожди. Температура после прохождения осадков снизится до +9°...+13°, на юге и юго-востоке будет +12°...+15°, в Крыму - до +18°.

В среду, 5 ноября, небольшие дожди местами пройдут в центре, на юге и востоке Украины. Столбики термометров в большинстве областей покажут +9°...+13°, на юге и юго-востоке будет +13°...+15°.

В середине недели, 6 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями и без дождей. Воздух прогреется до +11°...+14°, на юге и в Закарпатской области - до +15°.

Перед выходными, 7 ноября, погода существенно не изменится. По всей стране будет от +11° до +15° и без осадков.

На выходных тоже будет преобладать сухая погода, только к концу недели на юге страны задождит. Температура 8 и 9 ноября снизится. В воскресенье теплая погода с температурой до +12°...+15° останется только на юге и Закарпатье, а на остальной территории станет +4°...+10°.

