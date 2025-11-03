3 ноября воздух в столице прогреется до +14°...+15°.

В понедельник, 3 ноября, в Киеве ожидается самый теплый день недели, а потом температура немного снизится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут +7°, а в течение дня воздух прогреется до +14°...+15. Осадков не ожидается, будет ясно и практически безоблачно.

Атмосферное давление стабильное и пониженное, 748-749 миллиметров ртутного столба. Ветер добавит свежести, его скорость будет 7-12 м/с.

Погода 3 ноября

Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +6°, днем +16°, небольшой дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +6°, днем +16°, небольшой дождь.

В Ривне сегодня переменная облачность, ночью +6°, днем +16°, небольшой дождь.

В Тернополе 3 ноября ночью будет +6°, днем +16°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +6°, днем +15°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +6°, днем +15°, небольшой дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +7°, днем +16°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +6°, днем +15°, небольшой дождь.

В Виннице сегодня будет +6°...+16°, переменная облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +6°, днем +15°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+15°, переменная облачность.

В Черкассах сегодня будет ночью +6°, днем +15°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +15°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +6°...+15°.

В Одессе 3 ноября - переменная облачность, температура ночью +7°, днем +17°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +7°, днем +17°, переменная облачность.

В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +7°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +17°, переменная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +6°, а днем +15°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +14°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +15°, переменная облачность.

В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, +6°...+18°.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +14°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +13°.

