В понедельник, 3 ноября, в Киеве ожидается самый теплый день недели, а потом температура немного снизится. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Утром столбики термометров покажут +7°, а в течение дня воздух прогреется до +14°...+15. Осадков не ожидается, будет ясно и практически безоблачно.
Атмосферное давление стабильное и пониженное, 748-749 миллиметров ртутного столба. Ветер добавит свежести, его скорость будет 7-12 м/с.
Погода 3 ноября
Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +6°, днем +16°, небольшой дождь.
В Луцке будет переменная облачность, ночью +6°, днем +16°, небольшой дождь.
В Ривне сегодня переменная облачность, ночью +6°, днем +16°, небольшой дождь.
В Тернополе 3 ноября ночью будет +6°, днем +16°, переменная облачность, небольшой дождь.
В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +6°, днем +15°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +6°, днем +15°, небольшой дождь.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +7°, днем +16°, переменная облачность, небольшой дождь.
В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +6°, днем +15°, небольшой дождь.
В Виннице сегодня будет +6°...+16°, переменная облачность.
В Житомире в понедельник ночью будет +6°, днем +15°, переменная облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+15°, переменная облачность.
В Черкассах сегодня будет ночью +6°, днем +15°, переменная облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +15°, переменная облачность.
В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +6°...+15°.
В Одессе 3 ноября - переменная облачность, температура ночью +7°, днем +17°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +7°, днем +17°, переменная облачность.
В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +7°, днем +17°.
В Запорожье температура ночью +7°, днем +17°, переменная облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +6°, а днем +15°, переменная облачность.
В Харькове - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +14°.
В Днепре температура ночью будет +6°, днем +15°, переменная облачность.
В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, +6°...+18°.
В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +14°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +13°.