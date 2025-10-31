На 31 октября в Киеве и Киевской области объявлен повышенный уровень опасности.

В пятницу, 31 октября, повышенный уровень опасности объявлен в Киеве и по Киевской области. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"В течение суток 31 октября порывы ветра 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

По их данным, из-за непогоды возможны осложнения работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта.

Видео дня

Объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Киеве

На Киевщине сегодня будет облачно с прояснениями. днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, скорость порывов будет достигать 15-20 м/с. Температура по области будет в пределах от +9° до +14°, а в Киеве столбики термометров покажут +10°...+12°.

Погода сегодня - прогноз на 31 октября

В конце октября в Украине ожидается теплая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что последний день октября пройдет с приятной погодой: местами будут наблюдаться дожди, однако большую часть времени будет радовать солнце.

На юге страны температура воздуха повысится до +15...+19 °C. В северных областях будет несколько прохладнее - днем ожидается от +9 до +13 °C. На остальной территории температура будет колебаться в пределах +11...+15 °C.

В северных и северо-восточных регионах прогнозируются дожди, тогда как на остальной территории страны сохранится сухая погода.

Также Диденко сообщила, что в Украине будет господствовать западный ветер, местами довольно сильный - с порывами до 15-18 м/с.

Вас также могут заинтересовать новости: