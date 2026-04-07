Четыре знака Зодиака наконец-то выйдут из 'черной полосы', но не очень скоро

В списке есть представители знака Скорпион.

К концу апреля 2026 года жизнь для четырёх знаков Зодиака станет заметно легче. Как объяснил астролог Эван Натаниэль Грим, переход Уран в знак Близнецов станет ключевым поворотом и принесёт долгожданные изменения, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Он отметил, что последние годы этот транзит был источником хаоса и нестабильности, так как Уран не поддаётся логике и действует вне привычных сценариев. Астролог подчеркнул, что уже после 25 апреля, когда планета сменит знак, многие почувствуют почти мгновенное облегчение и освобождение от напряжения.

Телец

Грим указал, что Тельцы особенно тяжело переживали влияние Урана с 2018 года, поскольку этот знак не склонен к резким переменам. Он подчеркнул, что в последние недели перед выходом планеты из знака внутреннее напряжение могло только усиливаться.

При этом астролог отметил, что весь пройденный путь не был напрасным. Он объяснил, что благодаря этому периоду Тельцы научились гибкости, принятию и внутренней устойчивости. По его словам, сразу после выхода Урана из знака жизнь станет значительно спокойнее, а ощущение облегчения придёт вместе с пониманием ценности пережитого опыта.

Скорпион

Грим отметил, что у Скорпионов основное напряжение проявлялось в сфере отношений, поскольку Уран долгое время влиял на партнёрскую зону. Он подчеркнул, что в последние недели могли возникать неожиданные ситуации – от конфликтов до внезапных откровений.

Астролог объяснил, что несмотря на возможный дискомфорт, этот период несёт и новые возможности. Он добавил, что в это время велика вероятность неожиданных знакомств с интересными людьми. Грим подчеркнул важность общения и расширения круга контактов, так как именно через это можно будет найти поддержку и создать более гармоничное окружение.

Лев

Астролог отметил, что у Львов напряжение в последние годы чаще всего касалось карьеры. Он объяснил, что влияние Урана создавало нестабильность в профессиональной сфере и могло вызывать недопонимание со стороны окружающих.

Однако Грим подчеркнул, что ситуация начнёт быстро выравниваться после смены знака Урана. Он добавил, что у Львов остаётся время исправить прежние ошибки и пересмотреть стратегию. По его словам, постепенно начнёт улучшаться репутация, появятся новые возможности, а поддержка со стороны коллег станет более ощутимой.

Водолей

Астролог Александра отметила, что длительное пребывание Урана в Тельце серьёзно повлияло на личную жизнь Водолеев, затронув темы дома, семьи и внутренней опоры. В то же время Грим подчеркнул, что многие представители знака до сих пор ощущают последствия неожиданных событий прошлого.

Он добавил, что в текущий период Водолеи будут особенно сосредоточены на домашних вопросах и эмоциональном восстановлении. При этом астролог отметил, что после перехода Урана ситуация начнёт выравниваться: появится шанс создать более комфортную среду, отпустить прошлые ограничения и наконец почувствовать стабильность и ощущение своего места.

