На Индию и Бангладеш обрушился тропический циклон "Ампан" (видео)

Скорость ветра достигала 160-170 км/ч.

Непогода в Индии / REUTERS

Тропический циклон "Ампан" вышел на сушу на участке побережья между городом Дигха индийского штата Западная Бенгалия и островом Хатия в Бангладеш.

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Скорость ветра достигала 160-170 км/ч, порывы - 190 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Департамент метеорологии Индии.

Серьезный ущерб от стихии ожидается в индийских штатах Западная Бенгалия и Одиша и на территории Бангладеш. Из опасных районов планировали эвакуировать 4,2 млн жителей. Там ожидается повреждение и разрушение домов, наводнения, проблемы с электроснабжением, автомобильным и железнодорожным сообщением.

Напомним, мощный ливень затопил улицы населенного пункта Сантьяго-Тульеуалько, который расположен в районе Сочимилько города Мехико (Мексика).