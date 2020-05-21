На Индию и Бангладеш обрушился тропический циклон "Ампан" (видео)

10:47, 21 мая 2020
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Скорость ветра достигала 160-170 км/ч.

Непогода в Индии / REUTERS
Непогода в Индии / REUTERS

Тропический циклон "Ампан" вышел на сушу на участке побережья между городом Дигха индийского штата Западная Бенгалия и островом Хатия в Бангладеш.

В Индии и Бангладеш из-за тропического циклона "Ампан" эвакуируют более 4 млн людей

Скорость ветра достигала 160-170 км/ч, порывы - 190 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Департамент метеорологии Индии.

Серьезный ущерб от стихии ожидается в индийских штатах Западная Бенгалия и Одиша и на территории Бангладеш. Из опасных районов планировали эвакуировать 4,2 млн жителей. Там ожидается повреждение и разрушение домов, наводнения, проблемы с электроснабжением, автомобильным и железнодорожным сообщением.

Напомним, мощный ливень затопил улицы населенного пункта Сантьяго-Тульеуалько, который расположен в районе Сочимилько города Мехико (Мексика).

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Теги: #Индия#погода
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