На Индию и Бангладеш обрушился тропический циклон "Ампан" (видео)
Скорость ветра достигала 160-170 км/ч.
Тропический циклон "Ампан" вышел на сушу на участке побережья между городом Дигха индийского штата Западная Бенгалия и островом Хатия в Бангладеш.
В Индии и Бангладеш из-за тропического циклона "Ампан" эвакуируют более 4 млн людей
Скорость ветра достигала 160-170 км/ч, порывы - 190 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Департамент метеорологии Индии.
Серьезный ущерб от стихии ожидается в индийских штатах Западная Бенгалия и Одиша и на территории Бангладеш. Из опасных районов планировали эвакуировать 4,2 млн жителей. Там ожидается повреждение и разрушение домов, наводнения, проблемы с электроснабжением, автомобильным и железнодорожным сообщением.
Напомним, мощный ливень затопил улицы населенного пункта Сантьяго-Тульеуалько, который расположен в районе Сочимилько города Мехико (Мексика).
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