По словам Сопонару, поклонников у нее больше, но и хейтеры тоже есть.

Украинская актриса Ирина Сопонару в эксклюзивном интервью УНИАН рассказала, как ее аудитория в Instagram реагирует на ее обнаженные фотографии.

"Поклонников у меня больше, чем хейтеров. Но, если критика конструктивна, я готова ее выслушать и взять во внимание. А вообще, вряд ли кто-то может быть в восторге от критики", - сказала Ирина.

Отметим, Сопонару - очень смелая девушка. Однажды на "Лиге смеха" она вышла на сцену в одном белье. Зал пришел в восторг, ведь Ирина обладает стройной и красивой фигурой. В интервью УНИАН девушка призналась, что любит экспериментировать, но от некоторых вещей все-таки отказалась бы. Например, она не вышла бы на сцену совсем голой.

Читайте такжеЭпатажная Майли Сайрус снялась в откровенной фотосессииКроме того, актриса отметила, что в "Женском Квартале" девушки демонстрируют все, на что способны.

"Женский юмор существует. И в "Женском Квартале" мы прекрасно демонстрируем, на что способны девушки", - добавила Сопонару.

Напомним, ранее Ирина Сопонару рассказала об отношениях с мужчинами.

Кто такая Ирина Сопонару

Ирина играла в КВН, театре и даже снималась в откровенной фотосессии Maxim. Известно, что актриса очень любит читать книги, танцевать и водить автомобиль. Также она играет в "Лиге смеха" за команду "Винницкие". Кроме того, Ирина является актрисой юмористических шоу "Женский Квартал" и "Игры приколов".

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Автор: Диана Могилевич