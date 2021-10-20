Ирина Сопонару считает, что мужчина должен первым проявлять инициативу.

Украинская актриса, звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару в эксклюзивном интервью УНИАН рассказала, как у нее складываются отношения с мужчинами.

По словам девушки, она первой никогда не знакомится, так как инициативу первым должен проявлять именно мужчина.

"Я первой не знакомлюсь с мужчинами. По крайней мере, не припомню такого. Мне кажется, все же мужчина должен первым проявлять инициативу", - сказала Сопонару.

Также она добавила, что ее избранник должен быть умным, смешным, щедрым, высоким и добрым. Ирине повезло, ведь именно такого человека она и встретила. Ее молодым человеком стал британец Риз.

Читайте также"В ярко-желтом купальнике": Настя Каменских похвасталась идеальной фигурой на отдыхе"Я действительно мечтаю о красивом предложении руки и сердца. С потрясающим кольцом и желательно в романтическом месте", - добавила Сопонару.

Напомним, ранее Ирина Сопонару снялась в провокационной фотосессии.

Кто такая Ирина Сопонару:

Ирина играла в КВН, театре и даже снималась в откровенной фотосессии Maxim. Известно, что актриса очень любит читать книги, танцевать и водить автомобиль. Также она играет в "Лиге смеха" за команду "Винницкие". Кроме того, Ирина является актрисой юмористических шоу "Женский квартал" и "Игры приколов".

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Автор: Диана Могилевич