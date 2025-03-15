Фигура девушки кардинально изменилась за полгода.

Известная украинская блогерша с миллионной аудиторией Юлия Вербинец, она же Верба, которая в сентябре прошлого года впервые стала мамой, удивила результатами своего похудения. Девушка сообщила, что после родов у нее было более 20 лишних килограммов, но сейчас она их сбросила и похвасталась стройной фигурой в сети.

В своем Instagram звезда сети рассказала, что всего за шесть месяцев она похудела на 26 килограммов. Сейчас ее вес составляет 59 килограммов. В фотоблоге она опубликовала кадры "до" и "после" похудения, на которых невозможно не заметить разницу.

По словам Юлии, весь секрет ее похудения после рождения дочери Розы заключается в том, что она кардинально изменила свой образ жизни. В частности, инфлюенсерка добавила физическую активность в свою жизнь и начала правильно питаться.

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"Не представляете, насколько много я гуляю и хожу пешком. Ежедневно я проходила 25-30 тыс. шагов. Очень много двигаюсь и гуляю по улице. Или иду в зал и два часа хожу на беговой дорожке. Вы будете шокированы, как изменится ваше тело. К тому же, когда вы гуляете на улице, происходит некая психологическая терапия. Очень полезно! Тело и голова вам скажет спасибо. Дефицит калорий (но не всегда). Есть я люблю и могу в день на 5000 калорий съесть. Но это не ежедневно. Тренировки и много кардио. Очень много шагов каждый день, новые рецепты, интересные классные упражнения", - отметила блогерша.

В то же время Верба отметила, что ее путь к похудению был нелегким. Она много раз опускала руки и думала, что ей не удастся вернуться к формам, которые были до беременности. Юлия много раз начинала с нуля и в конце концов получила фигуру своей мечты.

"Были дни, когда опускала руки, ничего не хотела. Казалось, что ничего не изменилось, долго не менялся вес. Не все так весело, просто и легко. Думала, что уже никогда мне не быть такой, как я была. Часто было плохое настроение, не нравилась себе - из-за этого была непродуктивна. Но я радуюсь, что даже после каждого, как мне казалось проигрыша, я начинала снова и снова. Поэтому выше нос и начинайте завтра снова. Никогда ничего не поздно", - добавила девушка.

Напомним, ранее Юлия Верба призналась, что не будет выходить замуж за отца своей дочери. Девушка объяснила, почему решила не заключать брак с избранником и поделилась, что всегда мечтала о свадьбе, но в условиях большой войны не может воплотить это желание.

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