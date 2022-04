Легендарный музыкальный коллектив решил помочь Украине в условиях войны.

Легендарная метал-группа Metallica пожертвовала $500 тыс. (£382 тыс. фунтов) украинским беженцам через свой благотворительный фонд All Within My Hands.

Как передает издание NME, средства направили некоммерческой организации World Central Kitchen. Она обеспечивает пищей украинских беженцев, которые были вынуждены покинуть свою страну после полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Ларс Ульрих, знаменитый барабанщик и один из основателей Metallica, прокомментировал пожертвование. Он выразил восторг работой World Central Kitchen и ее руководителя, шеф-повара Хосе Андреса. Организация делает все возможное, чтобы помочь справиться с гуманитарным кризисом.

"Мы вдохновлены, восхищены и гордимся тем, что поддерживаем их команды, которые в настоящее время находятся в шести европейских странах и помогают миллионам украинцев, вынужденных покинуть свои дома. WCK олицетворяет собой все то, за что выступают Metallica и наш фонд All Within My Hands, обеспечивая достойное питание и надежду по всему миру", — заявил Ульрих.

Знаменитая метал-группа хочет продолжить помогать беженцам из Украины. В течение следующих двух месяцев коллектив намерен собрать $1 миллион для этой цели.

Напомним, за полтора месяца с момента полномасштабного вторжения России в Украину многие звезды пожертвовали средства на помощь нашей стране. Один из самых значительных взносов сделали актеры Эштон Катчер и Мила Кунис. Они собрали $35 млн и отдали $3 млн личных средств.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

