Это одна из самых востребованных "инвестиционных" сумок.

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука похвасталась дорогим подарком, который ей сделал муж.

Вчера Екатерина написала в своем Telegram-канале, что этот подарок будет ей "и на новый год, и на следующий день рождения". "Ну, это я так пообещала. Как думаете, что это? Месяц ждала", - добавила блогерша.

Сегодня она раскрыла тайну - Владимир купил ей классическую сумку Hermès Birkin 35. Екатерина призналась, что принципиально не хотела покупать ее в черном или коричневом цветах:

"Birkin 35 - очень советую мамочкам, чтобы носить бутылочки и подгузники".

Согласно данным из открытых источников, Hermès Birkin 35 относится к категории люксовых аксессуаров с высокой инвестиционной ценностью. В бутиках Hermès официальная цена такой сумки стартует примерно от 12-14 тысяч долларов, однако получить ее напрямую от бренда чрезвычайно сложно из-за ограниченного выпуска и длинных списков ожидания.

На вторичном рынке, где спрос значительно превышает предложение, стоимость Birkin 35 зависит от цвета, типа кожи, фурнитуры и общего состояния: в хорошем состоянии цена обычно колеблется в пределах 15-20 тысяч долларов, а за редкие или новые экземпляры могут просить 25 тысяч и более.

Как сообщал УНИАН, недавно Екатерина Остапчук рассказывала, как муж ее балует. Например, он подарил ей машину, хотя она и не умеет управлять автомобилем.

