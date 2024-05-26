Актеру грозит тюремный срок.

Известный американский актер Алек Болдуин пытался "прикрыть" уголовное дело об убийстве украинской операторки Галины Гатчинс во время съемок фильма "Ржавчина". Однако судья решила иначе и не дала закрыть дело.

Как пишет издание Variety, звезда, который не признает себя виновным в убийстве, пытался избежать ответственности за смерть украинки. В то же время прокурор Кари Моррисси имеет другой взгляд на ситуацию. Он убежден, что Алек "нес ответственность за огнестрельное оружие, когда оно оказалось в его руках".

Адвокаты Болдуина боролись за его невиновность, они подали ходатайство о прекращении дела. Они заявили, что в деле недостаточно доказательств, даже несмотря на то, что обвинение предоставило письмо от присяжных.

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Юристам не удалось закрыть дело, ведь судья Мэри Марлоу Соммер отклонила ходатайство.

"Суд не может ставить под сомнение решение присяжных по этому поводу. Хотя государство отложило некоторые вопросы, во многих других случаях присяжные задавали доказательные вопросы и получали полные ответы от свидетелей", - отметила Соммер.

Ожидается, что в июле состоится очередное судебное заседание, где будет присутствовать и сам актер. Ему грозит лишение свободы сроком на 18 лет, если суд все же признает его виновным.

Что известно об убийстве украинки

Трагедия произошла в октябре 2012 года, кроме смерти Галины был также ранен еще один человек. Выяснилось, что Болдуин стрелял из реквизитного пистолета. Сам актер утверждал, что не знал, что оружие заряжено. Среди пострадавших был и режиссер Джоэл Соуза, но его травма оказалась безопасной для жизни. Генеральное консульство Украины в США отреагировало на инцидент. Алек получил обвинения по двум пунктам: "неосторожное применение огнестрельного оружия" и "действие, совершенное с полным пренебрежением или безразличием к безопасности других".

Напомним, ранее суд назвал виновного в смерти украинки на съемках фильма "Ржавчина".

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