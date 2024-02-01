Мужчина утверждает, что не нажимал на курок.

Актер Алек Болдуин, которому недавно еще раз предъявили обвинение за убийство украинки Галины Гатчинс во время съемок вестерна "Ржавчина", не признает своей вины. Об этом сообщает издание Variety.

Обвинение Болдуину было предъявлено Большим жюри Нью-Мексико через год после того, как прокуратура сначала выдвинула против него обвинения, а затем отклонила его. Актер должен был появиться на видеобвинении через Google Meet сегодня, 1 февраля, но отказался от выступления.

Ранее он отрицал свою ответственность за смерть Гатчинс и настаивал, что ему сказали участники съемочного процесса, что пистолет был "холостым" и он не нажимал на курок. Ответственной за реквизит на съемках была девушка Гутьеррес Рид. Однако она говорит, что не заряжала оружие.

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Сейчас Болдуин остается на свободе без залога. По условиям суда он не может иметь при себе огнестрельное оружие и употреблять алкоголь, а также не должен контактировать со свидетелями по делу.

Напомним, в октябре 2021 года Болдуин ранил на съемках двух человек, один из которых умер. Позже стало известно, что актер застрелил операторшу, 42-летнюю украинку Галину Гатчинс. Далее Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско отреагировало на инцидент, а также стало известно о реакции актеров и съемочной группы на трагедию.

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