Ему грозит до 18 месяцев тюрьмы.

Актеру Алеку Болдуину из-за стрельбы на съёмках фильма "Ржавчина" в 2021 году, в результате которой погибла оператор Галина Хатчинс, во второй раз предъявили обвинение, сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.

Болдуина обвиняет по двум пунктам в непреднамеренном убийстве Большое жюри присяжных в штате Нью-Мексико.

Как отмечает CNN, первый из них в документах суда описывается как "неосторожное применение огнестрельного оружия". Второй - как "действие, совершенное с полным пренебрежением или безразличием к безопасности других". Стоит отметить, что данные обвинения являются тяжкими преступлениями четвертой степени. В связи с этим актеру может грозить до 18 месяцев тюрьмы.

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Алек Болдуин застрелил на съемках украинку: что известно

Напомним, в октябре 2021 года Болдуин ранил на съемках двух человек, один из которых скончался. Позже стало известно, что актер застрелил оператора, 42-летнюю украинку Галину Хатчинс. Она была доставлена ​​по воздуху в больницу в Альбукерке, где и скончалась.

Вскоре стали известны подробности о погибшей. Оператор-постановщик Галина Хатчинс пострадала на съемках фильма "Ржавчина".

Еще позже Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско отреагировало на инцидент, а также стало известно о реакции актеров и съемочной группы на трагедию.

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