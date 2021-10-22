На данный момент ведется расследование. Во время инцидента пострадал и режиссер картины.

Актер Алек Болдуин случайно ранил на съемках двух человек, один из которых скончался.

Об этом, ссылаясь на данные полиции, сообщает телеканал KRQE.

Как сообщается, роковой выстрел актер произвел из винтовки.

Управление шерифа сообщает, что Болдуин застрелил оператора, 42-летнюю Галину Хатчинс. Она была доставлена ​​по воздуху в больницу в Альбукерке, где и скончалась. Как сообщается, съемочная группа снимала сцену, в которой использовалось огнестрельное оружие. Неизвестно, что произошло, но пострадали два человека.

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Другой пострадавший, 48-летний режиссер Джоэл Соуса, находится на лечении.

Как сообщается, представитель кинопроизводственной компании сообщил, что инцидент на съемочной площадке произошел в результате несчастного случая, связанного с осечкой винтовки.

На данный момент никаких обвинений не предъявлено.

По данным The Hollywood Reporter, в фильме также снимались Фрэнсис Фишер, Дженсен Эклз и Трэвис Фиммел.

Болдуин играет печально известного преступника Харланда Раста. По сюжеты, когда его внука признают виновным в случайном убийстве и приговаривают к повешению, Раст отправляется в Канзас, чтобы освободить его из тюрьмы.

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Автор: Екатерина Лиманская