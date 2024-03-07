Расследование длилось несколько лет.

В деле об убийстве украинки Галины Гатчинс на съемках фильма "Ржавчина" наконец поставили точку. Суд вынес свой вердикт и признал невиновным актера Алека Болдуина. За непредумышленное убийство оператора, по результатам следствия, должна понести наказание реквизитор Ханна Гутьеррес-Рид. Об этом пишет издание Variety.

Судья и присяжные пришли к выводу, что именно Ханна, которая отвечала за оружие на съемочной площадке, виновата в том, что не проверила состояние всего реквизита до начала работы. Поэтому и произошла трагическая смерть Галины Гатчинс.

Суд отметил, что Ханна взяла из дома на съемки коробку собственных боевых патронов, которые случайно перемешались с холостыми. Поэтому, в результате безответственности женщины, оружие, которое взял в кадр Алек Болдуин, было заряжено. Присяжные уверены, что женщина сфальсифицировала доказательства еще на раннем этапе следствия.

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"Кто-то умер. Ты должен взять на себя ответственность. Особенно, когда вы обращаетесь с оружием и отвечаете за него. Это твоя работа", - сказал один из присяжных.

Теперь женщина должна находиться под стражей. Ей грозит до 18 месяцев тюрьмы, а также штраф в размере 5 000 долларов (примерно 191 тысяча гривень). К слову, юристы реквизитора не согласны с таким приговором и считают, что Ханну хотят сделать крайней в этом деле. Однако соответствующих доказательств своих слов они не предоставили.

Что известно о трагедии на съемках

В октябре 2021 года актер Алек Болдуин ранил на съемках двух человек. Одним из них оказалась украинка Галина Гатчинс, которая работала там оператором. Женщину доставили по воздуху в больницу в Альбукерке, где она и умерла. Ей было 42 года.

Алек подчеркивал, что это самое страшное, что случилось в его жизни. Он был уверен в том, что пистолет незаряжен. Однако семья застреленной украинки Хатчинс подала в суд на актера. Затем он получил обвинения по двум пунктам: "неосторожное применение огнестрельного оружия" и "действие, совершенное с полным пренебрежением или безразличием к безопасности других". Ему грозило до 18 месяцев тюрьмы. Позже была реакция и других членов съемочной группы на трагедию.

Напомним, ранее Алек Болдуин не признавал себя виновным в убийстве украинского режиссера.

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