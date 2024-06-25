Он опубликовал архивное фото женщины.

Украинский певец Александр Пономарев трогательно обратился к покойной матери.

Оказалось, что 20 лет назад именно 25 июня умерла мама артиста Любовь Анатольевна. Поэтому в день годовщины Пономарев опубликовал фото родного человека на своей странице в Instagram и написал, что она навсегда останется в его памяти.

"20 лет как тебя нет, мама! Царство небесное рабе Божьей Любови! Помним...", - подписал Александр черно-белую фотографию матери в молодые годы.

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Причину смерти женщины Пономарев не указал. Однако ранее рассказывал, что это был сложный период в его жизни, ведь сначала из жизни ушел его папа, дальше мама и параллельно он еще разводился с первой женой Еленой Мозговой.

Реакция коллег и подписчиков

Многие звездные друзья и подписчики начали писать свои слова поддержки под постом.

"Пусть ее душа с ангелами покоится", - написала певица Мария Бурмака.

"Пусть мама покоится с Богом", - добавил артист Михаил Хома.

"Сочувствую, понимаю... В апреле исполнилось 10 лет, как умерла моя мама. Я знаю, что это такое. Мои соболезнования", - написала одна из поклонниц Пономарева.

Напомним, недавно певица Тина Кароль обратилась к покойному мужу Евгению Огиру в годовщину их свадьбы.

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