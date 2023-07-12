Военный призвал отбросить конфликты и приумножить усилия для совместной борьбы.

Командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Сак отреагировал на обвинения главного сержанта Валерия Маркуса в том, что руководство ОМБр не понимает морального духа бойцов и не защищает интересы воинской части перед высшим командованием.

В Telegram бригады Сак поблагодарил всех бойцов за смелость, героизм и отвагу, подчеркнув, что "солдаты, сержанты и офицеры бригады продолжают выполнять боевые задачи - семь дней в неделю, двадцать четыре часа в сутки".

Военный призвал отбросить конфликты и приумножить усилия для совместной борьбы. "В эти непростые дни я, командир 47 ОМБр, призываю всех отбросить конфликты, обиды, противоречия - и приумножить усилия для совместной борьбы. Пусть проблемы сплачивают нас перед ожесточенными боями. Как пальцы сгибаются в один кулак для удара, так мы должны объединиться. Помним свою ответственность перед историей", - говорится в сообщении пресс-службы бригады.

Видео дня

Конфликты в 47-й бригаде "Магура" - что известно

Накануне главный сержант 47-й бригады Валерий Маркус публично пожаловался на командование и попросил понижения в должности. Военнослужащий, в частности, заявил, что категорически не согласен с решениями по применению и развитию бригады.

В своем рапорте сержант подчеркнул, что решение просить понижения в должности он принял без давления. Главной причиной стало то, что в его бригаде систематически унижают работу сержантского корпуса, командование не понимает важность морального духа бойцов и не защищает интересы воинской части перед высшим командованием, а некомпетентность высшего офицерского корпуса остается безнаказанной.

В конце рапорта Маркус назвал заместителя командира его воинской части "аморальным дегенератом, пребывание с которым в одном коллективе унижает честь и достоинство".

47-я бригада и Маркус - что нужно знать

В первые дни контрнаступления ВСУ 47-я бригада во время штурма возле Малой Токмачки на Запорожском направлении понесла потери в западной технике, что подтвердили OSINT-аналитики.

Российские пропагандисты этим воспользовались, и с тех пор регулярно тиражируют фейки о потерях в указанной бригаде. Валерию Маркусу - как блогеру и представителю бригады - пришлось неоднократно записывать видео с опровержением российских ИПСО.

28 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился с Маркусом. После чего на бойца посыпались новые обвинения в "пиаре " со стороны пророссийского контингента. На что военный отметил, что за все годы службы, в том числе уже во время этой войны, не имеет ни одной государственной награды, а насчет военной карьеры планов не делает.

Вас также могут заинтересовать новости: