Они впервые за долгое время встретились.

Известная ведущая "1+1 Украина" Валентина Хамайко, муж которой Андрей Онистратрат служит в ВСУ, показала, как они провели вместе время.

Ранее звезда рассказывала, что редко видится с любимым. Однако на днях им удалось встретиться и побыть вдвоем. Валентина в своем Instagram отметила, что пошла с мужем на спектакль в драматический театр имени Леси Украинки.

"Полный зал не отпускал актеров. Вечер субботы, театр им. Леси Украинки и спектакль "Поромник". Переживала, смеялась и плакала, видела много параллелей с личной жизнью", - написала Хамайко.

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Также женщина опубликовала фото с любимым-военным. На снимке они стояли рядом и улыбались на камеру.

"А это мы. Счастливая, потому что нам удалось найти время и побыть вместе! Андрей, счет 2.0 в мою пользу. Просто напоминаю", - подписала кадр ведущая, но не объяснила, что именно имела в виду.

К слову, Валентина Хамайко с Андреем Онистратом более 18 лет вместе. Однако лишь в прошлом году они решили официально пожениться. По словам ведущей, причиной росписи стала война.

Супруги воспитывают четырех общих детей: 15-летнюю Соломию, 13-летнего Михаила, 11-летнюю Мирославу и Андрея, которому 6 лет.

Напомним, ранее Валентина Хамайко призналась, как война изменила отношения с мужем-военным.

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