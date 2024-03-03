Телеведущая волновалась, что семья может потерять связь с Андреем.

Украинская ведущая Валентина Хамайко рассказала, как война изменила ее мужа Андрея Онистрата и отношения между ними.

Любимый женщины сейчас служит в ВСУ. Валентина признается, что видит сильную трансформацию мужа.

"Моему мужу кажется, что он не изменился за годы войны. А на самом деле очень изменился. Когда возвращался с фронта, понимала: уже не такой, как раньше. Когда уезжал, у меня был непростой эмоциональный период, потому что не знала, вернется ли в следующий раз", - рассказала она в интервью для OBOZ.UA.

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Но, по словам Хамайко, самым сложным был период в их отношениях, когда погиб на фронте сын Андрея от предыдущих отношений. Женщина вспоминает тот период так:

"Очень тяжелые изменения произошли с Андреем после потери сына Остапа на фронте. Боль, которую мы переживаем - невыносимая... Когда муж вернулся после похорон на фронт, я поняла, что мы отдаляемся друг от друга. Поймала себя на мысли, что, разговаривая по телефону, он в основном молчит. А потом трубка кладется - и все. Человек продолжает жить в тотальной боли. Меня очень пугало его состояние. У детей появились страхи, что папа погибнет. И каждый из них плакал со мной наедине, рассказывая об этом и пытаясь услышать от меня подтверждение, что все будет хорошо, он вернется".

Телеведущая начала просить мужа перевестись ближе к семье. Это помогло улучшить отношения.

"Мы рассыпались как семья. Он перевелся. И тогда пришло осознание глубины всех изменений, которые произошли у нас за период войны. Я начала искать военных психологов, убеждать мужа, что это нужно. И не с первой попытки удалось найти специалиста, которому муж смог довериться", - добавила Валентина.

Сейчас, по словам Хамайко, Андрею стало лучше. Его повышенная агрессия и замкнутость исчезает, а их 4 детей тоже отмечают, что папа изменился к лучшему.

Напомним, ранее телеведущая Маричка Падалко призналась, как ее и мужа изменила война.

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