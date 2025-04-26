Телезвезда отметил, что у него есть уважительная причина для отсрочки от мобилизации.

Известный украинский ведущий Слава Соломка, который ранее рассказал о конфликте с Тринчер, высказался о военном призыве в Украине. Журналист объяснил, почему в 36 лет он не служит в рядах ВСУ и ответил, есть ли у него бронирование от мобилизации.

В комментарии для издания ТСН телезвезда отметил, что бронирования от телеканала у него нет. В то же время мужчина может спокойно выезжать за границу во время войны и не защищать Украину на фронте. Причиной этому являются его проблемы со здоровьем.

По словам Вячеслава, он освобожден от службы, потому что его признали непригодным. Ранее знаменитость прошел ВВК и ходил в военкомат, но после всех проверок из-за его диагноза, получил отсрочку. Название болезни, из-за которой его признали непригодным к службе, Соломка раскрывать не стал.

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"Мне бронирование не нужно. Потому что я некоторое время очень сильно болел. И когда в 2022 году мне на канале сказали, что надо пойти в военкомат, стать на учет и принести военный билет, потому что мы коммунальное предприятие и этого требует законодательство, я пошел. Показал все свои справки, снимки МРТ, энцефалограмму и так далее. Меня переотправили на перекомиссию в соответствующее профильное медицинское учреждение. После этого я, как и все, прошел медицинское обследование. Пришел в военкомат, привез результаты анализов и мне сказали: "Вы непригодны к военной службе и исключены с воинского учета". Все, после этого я даже выезжаю за границу. Это по состоянию здоровья. Ни копейки не давал!" - подчеркнул ведущий.

Напомним, ранее Слава Соломка, который назвал Камалию "бездарной", рассказал об их отношениях после ссоры. Как известного, в прошлом году телезвезда заявил, что не считает исполнительницу талантливой и убежден, что общаются с ней все ради выгоды. На его слова отреагировала сама Камалия и назвала его "глупым". Между звездами был конфликт, однако неожиданно на этот раз мужчина заявил, что считает артистку хорошим человеком.

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