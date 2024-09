Умер родной брат Майкла Джексона

Скончался Тито Джексон, брат известного покойного певца Майкла Джексона и участник легендарной группы The Jackson 5.

Как сообщает People, ссылаясь на племянника Сигги Джексона, Тито Джексон ушёл из жизни в воскресенье, 15 сентября, на 71-м году жизни. Причиной его смерти стал сердечный приступ.

Известно, что Тито был частью золотого состава The Jackson 5, куда также входили его братья — Майкл, Джеки, Джермейн, Марлон, а позже и Рэнди Джексоны. Группа обрела невероятную популярность в 1970-х годах, став известной благодаря хитам I Want You Back, ABC, I'll Be There и другим.

Видео дня

В 1997 году The Jackson 5 получили звезду на Голливудской аллее славы.

Тито Джексон, кроме участия в группе, занимался сольной карьерой. В 2003 году он выпустил альбом "I Gotta Play", а затем последовали "Tito Time" в 2016 году и "Under Your Spell" в 2021 году. До последних лет он продолжал выступать с братьями Джеки и Марлоном в составе группы The Jacksons.

Отметим, Майкл Джексон умер из-за остановки сердца в 2009 году. На момент смерти ему было всего 50 лет.

Напомним, ранее экстрасенс из США и "жена" призрака Майкла Джексона обвинила его в отсутствии секса.

Вас также могут заинтересовать новости: