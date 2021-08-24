Кроме того, женщина считает себя женой призрака покойного артиста.

Экстрасенс Кэтлин Робертс заявила, что является реинкарнацией Мэрилин Монро и уже несколько лет состоит в любовных отношениях с призраком покойного Майкла Джексона.

Об этом сообщает Daily Star.

По словам женщины, призрак Джексона поселился в ее теле и использует его, чтобы танцевать, петь и есть вкусную еду. Также она добавила, что они много общаются.

"Он много говорит со мной, чего я не ожидала от застенчивого человека, которого я видела по телевизору все те годы, когда была его поклонницей", – сказала она.

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При этом экстрасенс говорит о том, что призраку не нравится, когда она к нему прикасается. И ее это очень огорчает, так как в их паре нет секса. Кроме того, Кэтлин считает, что дух Джексона выбрал именно ее потому, что она является реинкарнацией Мэрилин Монро. Но несмотря на все трудности, Робертс продолжает любить своего "супруга".

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Автор: Диана Могилевич