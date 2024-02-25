Певец часто обращался к хирургам.

Американский певец Майкл Джексон неоднократно делал пластические операции, чтобы, по его словам, усовершенствовать свое лицо. Однако недавно его бывший охранник Мэтт Фиддес впервые рассказал, что именно стало причиной для первой смены внешности. Оказалось, что это из-за обид родных.

"Раньше семья Майкла часто дразнила его из-за размера носа. Его называли "большой нос" и так далее. Он говорил, что его отец больше всего обижал и говорил так: "Ты получил это не от меня, ты получил это от своей матери", эти слова очень ранили Майкла", - рассказал мужчина в подкасте "The Stephen Sully Study".

Поэтому в 1979 году Майкл сделал первую ринопластику, чтобы остановить издевательства отца. Также у певца была травма носа, поэтому операция решила две проблемы Джексона, о чем охранник рассказал так:

"Майкл танцевал в среднем около трех часов в день. На одном из этапов он делал 50 вращений подряд и упал. В результате, он сломал себе нос и увидел в этом прекрасную возможность, пока он находился под наркозом, просто уменьшить его".

Мужчина добавил, что потом у артиста было много хирургических вмешательств и он даже не может вспомнить их точное количество.

"Я не знаю, сколько операций ему сделали. Я не обсуждал с ним подробно. Тогда о пластической хирургии или ботоксе мы не могли говорить. Ему приходилось поддерживать этот имидж, потому что за ним стояли звукозаписывающие компании, которые платили миллиарды", - сказал Фиддес.

Что известно о Майкле Джексоне

Майкл Джексон с детства любил петь, а уже в 12 лет выступал в детской группе "Пятерка Джексонов" вместе с братьями. Затем он получил бешеную популярность благодаря хитам "Billie Jean", "Beat It" и другим песням.

Джексон обладатель многих престижных наград, в частности имел 13 премий "Грэмми".

К сожалению, 25 июня 2009 года Майкл внезапно умер из-за остановки сердца. Мужчине было 50 лет.

Напомним, недавно звезда фильма "Красотка на всю голову" впервые рассказала о серьезном заболевании.

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