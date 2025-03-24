Суд принял решение о досрочном освобождении актера из-под стражи.

Известный российский актер Михаил Ефремов, который в 2020 году навеселе совершил смертельное ДТП, досрочно выйдет на свободу. Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил его заявление об условно-досрочном освобождении из тюрьмы.

Как сообщает российское издание RTVI, пока что решение не вступило в силу и артист находится под стражей. По словам прокурора, цель уголовного наказания была достигнута, хотя ранее его осудили на 7,5 лет лишения свободы. Сообщается также, что после освобождения его из-под стражи путинист не сможет управлять транспортным средством в течение трех лет.

Впервые фанат путинского режима обратился с просьбой об УДО в феврале этого года. Он выступил с заявлением на суде с помощью видеосвязи. В своем обращении он выдал, что перестанет употреблять алкоголь и не будет пьяным садиться за руль. Актер утверждал, что признал свою вину, хочет вернуться в кино и мечтает, мол, приносить пользу россиянам.

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"Главный мой враг - это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни", - заявил артист и добавил, что нуждается в лечении из-за проблем с легкими.

Что известно о ДТП с Ефремовым

В 2020 году Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Он находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Артист вылетел на встречную полосу, и на большой скорости врезался в фургон. В результате аварии погиб водитель фургона Сергей Захаров. В сентябре актера приговорили к восьми годам за решеткой. Адвокат подал апелляцию и снизил срок до 7,5 лет.

Ранее Ефремову хотели дать условно-досрочное освобождение, если он пойдет воевать против украинцев. Организация "Ветераны России" заявила, что готова поддержать осужденного, если тот пополнит ряды оккупационной армии. Однако этого так и не произошло.

Напомним, ранее сын Михаила Ефремова выпрыгнул из окна со сковородкой в руке. Николай Ефремов после инцидента впал в кому и оказался на грани жизни и смерти. Известно, что у него есть проблемы с психикой. Он состоит на учете у психиатра и злоупотреблял алкоголем, как и его отец.

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