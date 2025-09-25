В этом году на мероприятии соблюдался дресс-код cocktail.

В среду, 24 сентября, в Киеве стартовал 16-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ). В торжественной церемонии открытия в КВЦ "Парковый" приняли участие актеры, режиссеры, операторы и международные гости.

На красной дорожке в ярких образах появились такие звезды украинского кино, как Ольга Сумская, Наталья Денисенко, Тарас Цымбалюк, Анастасия Цымбалару, Дарья Трегубова, Анна Кошмал, Людмила Барбир, Анна Саливанчук, Елена Лавренюк, Любава Грешнова и многие другие.

В этом году на мероприятии соблюдался дресс-код cocktail. И можно отметить, что кинофестиваль традиционно выступает платформой не только для премьерных показов, но и для модных экспериментов.

Ирина Кудашова покорила публику образом от BALYKINA, Дарья Трегубова выбрала изысканное платье от KEL, а Анна Кошмал появилась в стильном наряде Must Have. Анастасия Цимбалару сделала ставку на бренд AMBITNA, тогда как Любaва Грешнова предпочла элегантность от Oksana Mukha.

"Много теплых встреч и интервью! Помните, пока зрители будут выбирать украинское, наша культура будет процветать!" - поделилась Наталка Денисенко в Instagram после церемонии открытия.

Денисенко осталась верна своему стилю и остановила выбор на белом наряде: длинном плетеном платье с широкими рукавами, под которым угадывалось короткое платье на бретелях.

Актриса Ольга Сумская остановилась на сдержанном образе: темный жакет в сочетании с длинной юбкой, украшенной вышивкой калины ярко-алого цвета. Образ она дополнила красным ожерельем, элегантным клатчем и классическими туфлями-лодочками.

Напомним, как писал УНИАН, Одесский международный кинофестиваль продлится до 4 октября.

