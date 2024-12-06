Елена Лавренюк вспомнила историю, которая произошла при поступлении в университет.

Украинская актриса, звезда сериалов "Кофе с кардамоном", "Dzidzio Контрабас", "11 детей из Моршина", "Горная женщина: на войне" Елена Лавренюк обвинила народного артиста Украины Владимира Талашко в сексуальных домогательствах. Артистка рассказала, что много студенток были жертвами домогательств звезды фильма "В бой идут только "старики".

В интервью OBOZ.UA Лавренюк отметила, что неприятный инцидент произошел с ней во время поступления в Киевский национальный университет театра, кино, искусства и телевидения им Карпенка-Карого. Тогда Талашко как раз был преподавателем вуза. Среди ее знакомых было немало девушек, которые рассказывали "одну и ту же историю" о домогательствах артиста.

Елена вспомнила, что Владимир приглашал студенток к себе домой. Он предлагал им сделать фото для портфолио, но во время процесса съемки требовал, чтобы девушки раздевались перед ним. Актриса также побывала в квартире педагога, однако сразу поняла, что его поведение нарушает ее личные границы, и поэтому быстро ушла из дома Талашко.

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"Когда я поступала в театральный, о преподавателях ничего не знала. Мне сказали, что Талашко - классный педагог. И я к нему на курс подала документы. Позже узнала, что он чуть ли не всех абитуриенток, у которых преподавал на подготовительном, приглашал к себе домой. Мол, хочу сделать тебе фотографии для профессионального портфолио. Я помню эту съемку, говорил: ниже-ниже опускай с плеч свитер. Но мне на то время было 20 лет - это мое второе образование. Я просто встала и ушла из той квартиры. Меня никто не задерживал. А какие моральные травмы такие визиты оставили в душе девушек, которые только закончили школу, даже представить трудно", - рассказала Лавренюк.

Когда некоторые из студенток несколько лет назад придали огласке преступления преподавателя, то звезде сериалов позвонили из университета. У нее уточнили, действительно ли все те истории о домогательствах были правдивыми, на что в ответ услышали подтверждение.

"Честно говоря, после истории с Талашком, я думала, что меня не примут в вуз. Но он взял на свой курс. И когда мы уже стали студентками, ничего с его стороны больше не наблюдалось. Не было никаких намеков. А когда несколько лет назад сразу несколько девушек заявили о домогательствах, он ушел из университета. Впоследствии мне написала одна из преподавательниц: "Лена, это правда, что рассказывают?" Ответила, что да. У всех девушек была одна и та же история - мы делились подробностями друг с другом впоследствии", - добавила Елена.

Напомним, ранее о домогательствах Талашко также рассказала актриса Татьяна Малкова.

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