Народный артист Украины назвал певицу, которая поразила его во время войны

Эта артистка занимает особое место в сердце Рыбчинского.

Народный артист Украины Юрий Рыбчинский назвал певицу, которая поразила его больше других во время войны. По его словам, Наталья Могилевская занимает в его сердце особое место.

В интервью каналу "Власть vs Влащенко" Рыбчинский сказал, что Могилевская вызывает у него восхищение и как творческая личности, и как женщина.

"У меня Наташа Могилевская вызывает восхищение и как человек, и как творческая единица. Когда я с ней начал работать, сразу сказал, что она должна быть как Лайза Миннелли – певица, танцор и драматическая актриса. Отмечал, что она должна участвовать в мюзиклах. Но она шла своим путём", – сказал Рыбчинский.

Однако, после полномасштабного вторжения Могилевская пришла к Рыбчинскому за советом. Она хотела помогать людям, которые, как и она сама, живут в условиях войны.

"Я сказал ей идти в метро. Там люди, иди и пой, общайся с ними, они этого ждут. И она такая увлеченная оттуда пришла, пела с людьми свои и народные песни", – рассказал народный артист.

А позже Могилевская и вовсе создала свой спектакль, который собирал аншлаги.

"Выступление имело успех. Ведь там Наташа могла показать все грани своего таланта. Уже есть второй спектакль. Думаю, будет и третий, и четвертый…", – добавил Рыбчинский.

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала о необычных талантах старшей дочери и мужа.

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