Народный артист Украины назвал певицу, которая поразила его во время войны

Народный артист Украины Юрий Рыбчинский назвал певицу, которая поразила его больше других во время войны. По его словам, Наталья Могилевская занимает в его сердце особое место.

В интервью каналу "Власть vs Влащенко" Рыбчинский сказал, что Могилевская вызывает у него восхищение и как творческая личности, и как женщина.

"У меня Наташа Могилевская вызывает восхищение и как человек, и как творческая единица. Когда я с ней начал работать, сразу сказал, что она должна быть как Лайза Миннелли – певица, танцор и драматическая актриса. Отмечал, что она должна участвовать в мюзиклах. Но она шла своим путём", – сказал Рыбчинский.

Однако, после полномасштабного вторжения Могилевская пришла к Рыбчинскому за советом. Она хотела помогать людям, которые, как и она сама, живут в условиях войны.

"Я сказал ей идти в метро. Там люди, иди и пой, общайся с ними, они этого ждут. И она такая увлеченная оттуда пришла, пела с людьми свои и народные песни", – рассказал народный артист.

А позже Могилевская и вовсе создала свой спектакль, который собирал аншлаги.

"Выступление имело успех. Ведь там Наташа могла показать все грани своего таланта. Уже есть второй спектакль. Думаю, будет и третий, и четвертый…", – добавил Рыбчинский.

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала о необычных талантах старшей дочери и мужа.

Вас также могут заинтересовать новости: