Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд Украины.

Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании в пользу государства активов, принадлежащих певице-предательнице Таисии Повалий, которая поддерживает путинский режим и войну в Украине. У путинистки конфисковали имущество в Украине, авто и права на песни.

На сайте ВАКС указано, что против артистки применили санкцию, предусмотренную ст. 4 Закона Украины "О санкциях". Следовательно, у предательницы конфисковали в пользу государства ее движимое и недвижимое имущество. Речь идет об авто марки BMW, 7 земельных участков в Киевской области, жилой дом и домовладение.

Также Повалий лишили прав на 9 ее песен, а именно "Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро".

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Кроме того, было конфисковано 4 устройства для отстрела патронов. Сама предательница пока не комментировала решение суда.

Стоит указать, что в 2022 году на Повалий наложили санкции из-за ее пророссийской деятельности и высказываний. В этом году СБУ заочно объявила ей подозрение по трем статьям.

За год до этого Повалий, которая уже 10 лет живет в стране-агрессоре, официально стала гражданкой РФ. Она регулярно высказывается о войне и участвует в пропагандистских концертах.

Напомним, ранее Повалий назвала войну в Украине просто "ссорой" и размечталась о дружбе с украинцами. Предательница неожиданно решила спеть на украинском.

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