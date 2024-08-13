Женщина рассекретила, кто стал его избранницей.

Украинская певица и заслуженная артистка Украины Светлана Билоножко рассказала о свадьбе своего внука, который является тезкой ее мужа Виталия Билоножко.

Вчера, 12 августа, она опубликовала фотографии с события. Избранницей Билоножко-младшего стала девушка, которую зовут София.

"Виталий Билоножко женился! Наш дорогой внук взял в жены прекрасную девочку Софийку! Очень молодые, но ведь любовь - это большая сила! Долго думала, сокращала, чтобы вам, друзья, показать самые интересные моменты свадьбы! Что когда приходят настоящие друзья, родные, то и свадьба удается на славу! Будьте счастливы, дорогие наши молодожены", - написала Светлана Билоножко в Facebook.

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К слову, в январе этого года Светлана похоронила своего мужа - народного артиста Украины Виталия Билоножко. Его смерть наступила из-за внезапной остановки сердца. Вместе пара прожила более 40 лет, у них есть двое сыновей: Георгий и Евгений.

Напомним, ранее жена Билоножко впервые рассказала о драке мужа с Ющенко.

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