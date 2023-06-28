Для этого он даже процитировал слова из ее песни.

Светлана Лобода, которая снова попала в скандал из-за своего концерта в Харькове, внезапно получила поддержку. Впрочем, за певицу вступились не лидеры мнений и инфлюенсеры, а телеведущий Алексей Дивеев-Церковный, который постоянно провоцирует фанов своими заявлениями на русском языке.

"Не бійся, я поруч з тобою. Закрию від куль я собою, у боротьбі темряви й світла мечем буде моя молитва!" - процитировал Дивеев-Церковный слова из песни Лободы.

Также он опубликовал фото с певицей. В комментариях уже начались споры. Дивеев-Церковный отвечает на негативные заявления пользователей и пытается отстаивать свою позицию. Комментаторы же не останавливаются и пишут:

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"Ну, защищать весь пророссийский хлам для вас является нормальным явлением, не вижу поводов для удивления"

"Предлагаю всех артистов, которые хотят покаяться за дрейфование в сторону рус. культуры на полиграф... Чтоб уж точно один раз и навсегда. Честный? Ок. Велком. Просто знаю многих, кто будет счастлив, когда через несколько лет после победы появится нарратив, что "не все россияне плохие"... А это самообман и очередная война"

"А есть фотка с Повалий?".

Сама Лобода на неожиданное сообщение Дивеева-Церковного пока не отреагировала. На своей странице в Instagram она закрыла комментарии и не делает новых сообщений после извинений из-за инцидента в Харькове.

Лобода обидела девочку - с чего начался скандал

Напомним, недавно Лобода отправилась в Харьков и устроила там концерт. Впрочем, не все ждали певицу. Местная девочка вышла к Лободе с плакатом и протестовала против ее выступления. Певица отреагировала на это странно. Она унизила девочку, но потом попыталась нелепо оправдаться.

Что известно о Дивееве-Церковном

47-летний артист, который был ведущим шоу о погоде вместе с Русланой Писанкой, живет за границей. В начале полномасштабной войны он не осудил российскую агрессию и не писал, что именно РФ начала вторжение. Ведущий лишь писал, что молится за мир. Сейчас он продолжает размещать посты на русском языке, хотя иногда и пытается намекнуть, что он за Украину. Дивеев-Церковный хвалил Зеленского, поддерживал флешмоб, в котором звезды просили предоставить нашей стране "Леопарды". Однако в комментариях его часто спрашивают о прошлом.

Известно, что в 2013 году ведущий крестился. Его крестными стали Михаил Добкин и российская актриса Лариса Удовиченко. Кроме этого, церемония проходила в храме УПЦ московского патриархата.

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