Пара заключила брак тайно.

Известный британский актер, звезда картин "Сумерки", "Бэтмен" и "Гарри Поттер и бокал огня" Роберт Паттинсон, который в прошлом году впервые стал отцом, женился. Женой артиста стала английская модель Сьюки Уотерхаус.

Как сообщает издание Daily Mail, пара провела тайную свадебную церемонию на Карибских островах. Влюбленные заключили брак в новогоднюю ночь. Рядом с супругами в этот особенный день были самые родные люди и друзья. Среди приглашенных гостей была и 10-месячная дочь звезд. Девочка появилась на празднике в ярком платье подружки невесты.

"Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились на Новый год на карибском курорте. Они были такие милые, их ребенок был там в чудесном маленьком платье подружки невесты. Их семья также была там, и это была такая милая свадьба", - рассказал инсайдер, который присутствовал на свадьбе.

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Издание Daily Mail обратилось к знаменитостям за официальными комментариями. Правда, актер и модель пока не подтвердили свою свадьбу, но одновременно и не опровергли информацию об этом.

К слову, Паттинсон и Уотерхаус познакомились в 2018 году через общих друзей. В том же году они закрутили роман. В декабре 2023-го Роберт сделал предложение любимой. На тот момент модель уже была беременна их первенцем, который появился на свет в марте прошлого года.

Напомним, ранее Роберт Паттинсон впервые рассказал о дочери. Актер поделился, как изменилась его жизнь с появлением ребенка.

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