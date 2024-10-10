Он выдал, что будет до последнего на стороне своего президента, говоря о российском диктаторе.

Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал, который известен своими пророссийскими взглядами и поддержкой российского диктатора, выдал очередную порцию бреда. Артист, который ранее посетил Еленовку, где оккупанты устроили теракт, заявил, что готов вступить в ряды оккупационной армии.

Об этом он сказал в своем документальном фильме "Во имя справедливости", сообщают пропагандистские СМИ. По словам Сигала, он написал письмо Путину, в котором рассказал о своих намерениях. В нем актер отметил, что готов воевать вместе с российскими захватчиками против Украины и отправиться на фронт.

А после добавил, что, "если понадобится", то даже умрет ради своего кумира - кремлевского диктатора.

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"На следующий день (после начала полномасштабного вторжения - УНИАН) я написал письмо и убедился, что оно с большой вероятностью дойдет до президента. И в письме я написал ему, что теперь мы увидим, кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья и кто наши враги. Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента", - сказал путинист.

Что известно о Стивене Сигале

Сигал стал известным после съемок в лентах "Вызов" и "Над законом". Он славится своим фанатизмом от Путина и России в целом. Артист неоднократно заявлял, что считает себя россиянином, несмотря на то, что родился и вырос в США. Сейчас Стивен живет в стране-агрессоре. Режиссер поддерживает оккупацию украинских территорий и террор РФ в Украине.

В 2016 году он получил российский паспорт, а уже через два года стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном. Диктатор также наградил своего сторонника орденом Дружбы. В 2014 году Сигал незаконно пересекал границу и приезжал в аннексированный Крым, а после этого вступил в партию "Справедливая Россия - за правду".

Напомним, ранее сын Стивена Сигала сыграл свадьбу с россиянкой. Его избранницей стала Айрин Данилова. Сейчас пара живет в столице страны-агрессора.

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