Девушка показала трогательные момент встречи с избранником.

Ведущая Соломия Витвицкая, которая встречается с военным Алексеем Ситайлом, отправилась к нему на фронт.

Ранее она рассказывала, что очень редко видится с любимым и постоянно скучает по нему. Сейчас Алексей служит на Кураховском направлении, а Соломия решила поехать к нему на встречу. Трогательное видео Витвицкая опубликовала у себя в Instagram.

"Дорога к линии соприкосновения и долгожданные объятия. Война забрала у нас многое, но мы все равно есть друг у друга. Начался мой путь на восток с охоты на билет в Запорожье. Почему-то именно в прифронтовые города разбирают билетики очень быстро", - написала девушка.

Ведущая отметила, что также ей удалось привезти машину для военных, которую недавно отремонтировали. Не смотря на все трудности, она написала о своей поездке так:

"Отвезла ребятам машину на передовую. Разбитая дорога, особенно на днепропетровском куске. Много КПП, но ничто не смогло меня остановить. Такое ценное время, проведенное вместе. Пусть все защитники и защитницы как можно быстрее возвращаются домой с победой! Но такие милые эти объятия в прифронтовых городах, когда встречают или провожают военные своих любимых... Краматорск - это вообще город любви".

Напомним, недавно Соломия Витвицкая сообщила о пополнении в семье.

Вас также могут заинтересовать новости: