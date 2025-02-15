Пара вместе уже больше года.

Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая поделилась радостной новостью. Вчера, 14 февраля, в День всех влюбленных, ее избранник-военный Алексей Ситайло сделал ей предложение.

Об этом 44-летняя Соломия призналась в своем Instagram. В частности, она опубликовала романтическое видео, на котором Алексей дарит большой букет красных роз и нежно целует будущую невесту. В руках мужчины заметна маленькая коробочка от кольца.

К слову, ролик Витвицкая решила не подписывать, а лишь добавила песню Светланы Тарабаровой "Я кажу так". Понятно, что женщина ответила положительно на предложение любимого, с которым сейчас отдыхает на Западной Украине.

Кстати, позже Соломия показала подписчикам подаренное кольцо от Алексея.

Что известно о личной жизни Соломии Витвицкой

Ведущая была уже в браке с клипмейкером Владом Кочатковым. Пара прожила вместе восемь лет, но потом решила расстаться и до сих пор поддерживает дружеское общение.

А о новых отношениях с военным Соломия рассказывала еще в 2023 году. Тогда она не называла имя избранника и не показывала его публично. Однако в прошлом году впервые опубликовала совместную фотографию с Алексеем Ситайло. Витвицкая отмечала, что из-за службы любимого они редко видятся.

Напомним, ранее стало известно, что 37-летняя Леся Никитюк выходит замуж за военного.

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