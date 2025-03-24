Известная украинская ведущая Соломия Витвицкая, которой сделал предложение военный в феврале, заговорила о свадьбе с ним. Телезвезда ответила, будут ли они устраивать празднование во время войны.
Как известно, ведущая телеканала "1+1 Украина" уже более года находится в отношениях с украинским защитником Алексеем Ситайлом. Мужчина позвал любимую замуж месяц назад, но пока пара еще не заключила официальный брак.
В своем Instagram знаменитость ответила на вопросы подписчиков, которые поинтересовались, планируют ли и когда влюбленные сыграют свадьбу. По ее словам, пока они с избранником не торопятся жениться и праздновать это событие. Они считают, что во время войны не стоит устраивать громкие празднования.
"Уже как месяц это самый популярный вопрос, который постоянно слышим от всех вокруг. Думаем, что как-то сейчас не до громких гуляний", - написала ведущая.
Витвицкая также высказалась и об общении с экс-супругом - телеоператором Владиславом Кочатовым. Звезда указала, что она поддерживает связь с бывшим после развода. Они остались в хороших отношениях и сейчас время от времени общаются.
"Конечно же общаемся. Мы же взрослые самодостаточные люди и у нас куча классных воспоминаний. Жизнь такая непредсказуемая и в это время особенно не простая. Поэтому стоит увеличивать круг друзей, а не врагов", - отметила Соломия.
К слову, ведущая более 10 лет была в браке с телеоператором. В 2020 году пара объявила о своем разводе. В течение четырех лет Витвицкая тщательно скрывала свою личную жизнь. Но уже в феврале 2024 года она объявила, что состоит в отношениях с Ситайлом.
Напомним, ранее Соломия Витвицкая нежно поздравила жениха с днем рождения. Ведущая показала совместный кадр с любимым в Карпатах и посвятила ему трогательный пост в сети.