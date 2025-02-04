Ведущий заявил, что считает себя виновным в разрыве отношений с бывшей.

Известный украинский ведущий, блогер и интервьюер Слава Демин, который ранее признался, что хотел закрутить роман с одной из участниц "Холостяка", высказался о разводе с экс-супругой, с которой состоял в браке 13 лет. Шоумен сделал заявление об отношениях с женщиной Оксаной и назвал причину разрыва отношений.

Как известно, пара прекратила романтические отношения в 2021 году. Ранее Слава отмечал, что причиной развода стал быт, который после появления на свет их общего сына Владислава разрушил их любовь.

Экс-супруги более полугода пытались спасти брак и давали друг другу новые шансы, но им так не удалось сохранить любовь. На этот раз знаменитость в комментарии для мольфара Макса Гордеева заявил, что считает себя виновным в разводе с экс-супругой. Видео со Славой блогер опубликовал в своем Instagram.

Видео дня

По его словам, причиной разрыва было его равнодушие к чувствам, он не пытался усиливать любовь, поэтому она просто исчезла. Демин отметил, что во время кризиса в отношениях или сложных периодов важно обоим партнерам работать над собой и пытаться найти общий язык.

"Любовь, как очаг. Его надо поддерживать, бросать туда дрова. Из собственного опыта человека, который развелся из-за того, что не подбрасывал дрова в любовь. Это коммуникация, постоянная работа, в том числе и над собой, для того, чтобы тебе и твоей половинке было комфортно. Это обязательно", - убежден ведущий.

Отметим, что сейчас о личной жизни звезды почти ничего не известно. Известно, что он пытался построить отношения с актрисой Ксенией Мишиной, но сама артистка была против этого, поэтому у них не сложилось. А позже Демина застукали с загадочной девушкой, с которой он показался в объятиях на концерте.

Напомним, ранее Слава Демин высмеял Винника, который анонсировал новый концерт за границей. Ведущий не верит, что выступление беглеца состоится и ему удастся вернуться на сцену.

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