"Божественный тандем": MARUV показала фото с мужчиной, который ее душит
Эпатажная украинская певица MARUV поделилась снимками со свежей фотосессии, сделанной по случаю выхода ее нового трека вместе с музыкантом BOOSIN.
Снимки появились на ее странице в Instagram.
Читайте также"Бомба, Анна!": Седокова показала пышные прелести на видеоНа фото оба артиста позируют в блестящих черных костюмах из паеток. На втором снимке BOOSIN шутливо схватил MARUV за шею, изображая будто он ее душит.
Совместная работа музыкантов выйдет уже в эту пятницу.
"This Friday Maruv & Boosin - I Want You", - говорится в подписи к фото.
"Божественный тандем", - порадовались новости поклонники артистов.
Напомним, что BOOSIN является соавтором самого популярного трека MARUV Drunk Groove.
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