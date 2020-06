"Божественный тандем": MARUV показала фото с мужчиной, который ее душит

На втором снимке BOOSIN шутливо схватил MARUV за шею, изображая будто он ее душит.

Эпатажная украинская певица MARUV поделилась снимками со свежей фотосессии, сделанной по случаю выхода ее нового трека вместе с музыкантом BOOSIN.

Снимки появились на ее странице в Instagram.

На фото оба артиста позируют в блестящих черных костюмах из паеток. На втором снимке BOOSIN шутливо схватил MARUV за шею, изображая будто он ее душит.

Совместная работа музыкантов выйдет уже в эту пятницу.

"This Friday Maruv & Boosin - I Want You", - говорится в подписи к фото.

"Божественный тандем", - порадовались новости поклонники артистов.

Напомним, что BOOSIN является соавтором самого популярного трека MARUV Drunk Groove.

