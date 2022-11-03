Где именно локализирована опухоль, актриса не сообщила.

Голливудская актриса Шэрон Стоун шокировала поклонников известием о том, что у нее обнаружили опухоль.

О проблемах со здоровьем 64-летняя звезда сообщила на своей странице в Twitter. По ее словам, сначала ей поставили неправильный диагноз, из-за чего боли лишь усилились.

"С усиливающейся болью я обратилась за вторым мнением: у меня большая фиброзная опухоль, которую нужно удалять", — говорит красотка.

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Шэрон обратилась к женщинам и призвала их следит за своим здоровьем, проходить медицинские обследования регулярно.

"Я буду лежать 4-6 недель до полного восстановления. Спасибо за ваше беспокойство. Все хорошо", — написала актриса.

Шэрон Стоун: чем она известна

Шэрон Стоун — американская актриса, продюсер и бывшая модель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинантка на премию "Оскар". У актрисы трое приемных сыновей – Роан, Лейрид и Куинн.

В каких фильмах снималась Шэрон Стоун

"Частный детектив Магнум"

"Над законом"

"Основной инстинкт"

"Основной инстинкт-2"

"Казино"

"Быстрый и мертвый"

"Муза"

"Игры богов".

29 сентября 2001 года Стоун перенесла внутримозговое кровоизлияние.

В 2022 году 64-летняя актриса сделала откровенное признание - она потеряла девятерых детей в результате выкидышей.

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