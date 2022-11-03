Голливудская актриса Шэрон Стоун шокировала поклонников известием о том, что у нее обнаружили опухоль.
О проблемах со здоровьем 64-летняя звезда сообщила на своей странице в Twitter. По ее словам, сначала ей поставили неправильный диагноз, из-за чего боли лишь усилились.
"С усиливающейся болью я обратилась за вторым мнением: у меня большая фиброзная опухоль, которую нужно удалять", — говорит красотка.
Шэрон обратилась к женщинам и призвала их следит за своим здоровьем, проходить медицинские обследования регулярно.
"Я буду лежать 4-6 недель до полного восстановления. Спасибо за ваше беспокойство. Все хорошо", — написала актриса.
Шэрон Стоун: чем она известна
Шэрон Стоун — американская актриса, продюсер и бывшая модель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинантка на премию "Оскар". У актрисы трое приемных сыновей – Роан, Лейрид и Куинн.
В каких фильмах снималась Шэрон Стоун
- "Частный детектив Магнум"
- "Над законом"
- "Основной инстинкт"
- "Основной инстинкт-2"
- "Казино"
- "Быстрый и мертвый"
- "Муза"
- "Игры богов".
29 сентября 2001 года Стоун перенесла внутримозговое кровоизлияние.
В 2022 году 64-летняя актриса сделала откровенное признание - она потеряла девятерых детей в результате выкидышей.