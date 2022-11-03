У Шэрон Стоун проблемы со здоровьем / Скриншот

Голливудская актриса Шэрон Стоун шокировала поклонников известием о том, что у нее обнаружили опухоль.

О проблемах со здоровьем 64-летняя звезда сообщила на своей странице в Twitter. По ее словам, сначала ей поставили неправильный диагноз, из-за чего боли лишь усилились. 

"С усиливающейся болью я обратилась за вторым мнением: у меня большая фиброзная опухоль, которую нужно удалять", — говорит красотка.

Видео дня

Шэрон обратилась к женщинам и призвала их следит за своим здоровьем, проходить медицинские обследования регулярно. 

"Я буду лежать 4-6 недель до полного восстановления. Спасибо за ваше беспокойство. Все хорошо", — написала актриса.

Шэрон Стоун: чем она известна

Шэрон Стоун — американская актриса, продюсер и бывшая модель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинантка на премию "Оскар". У актрисы трое приемных сыновей – Роан, Лейрид и Куинн.

В каких фильмах снималась Шэрон Стоун

  • "Частный детектив Магнум"
  • "Над законом"
  • "Основной инстинкт"
  • "Основной инстинкт-2"
  • "Казино"
  • "Быстрый и мертвый"
  • "Муза"
  • "Игры богов".

29 сентября 2001 года Стоун перенесла внутримозговое кровоизлияние.

В 2022 году 64-летняя актриса сделала откровенное признание - она потеряла девятерых детей в результате выкидышей. 

Вас также могут заинтересовать новости: