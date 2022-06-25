Актриса отметила, что женщины, пережившие подобное, должны получать сострадание и сочувствие.

64-летняя актриса, которую многие знают по роли в "Основном инстинкте", сделала откровенное признание - она потеряла девятерых детей в результате выкидышей. Об этом Стоун написала в комментарии на Instagram-странице американского журнала Peоple под публикацией о Пете Маргатройд и Максе Чмерковском, которые потеряли ребенка.

"У нас, как у женщин, нет форума, чтобы обсудить глубину этой потери. Я потеряла девять детей в результате выкидыша. Это немало как физически, так и эмоционально. Но мы вынуждены чувствовать это, как нечто такое, что нужно переживать наедине и тайно с каким-то чувством неудачи, вместо того, чтобы получить столь необходимое сочувствие и исцеление, в которых мы так нуждаемся", - написала Шэрон Стоун.

Отметим, звезда Голливуда воспитывает троих приемных сыновей - старшего Роана, среднего Лэрда и младшего Квинна.

Напомним, жена Макса Чмерковского недавно рассказала, что потеряла ребенка. Пока мужчина в украинской столице занимал судейское кресло в танцевальном проекте, его супруга Пета Маргатройд потеряла ребенка. По словам девушки, изначально у нее обнаружили коронавирус. И уже в больнице ей сообщили о том, что случился выкидыш, хотя сама она еще не знала, что находится в положении.

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